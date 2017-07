Los secretos de Fede Bal para reconquistar a Laurita Fernández

Fotos

A pesar de los intentos de Marcelo Tinelli (57) para que regrese el amor, la relación entre Fede Bal (27) y Laurita Fernández (25) parece haber llegado a un final definitivo. No hay marcha atrás, dicen ellos.

En la previa de su coreografía al ritmo de "Una que sepamos todos", los campeones del 2015 le pusieron humor a su relación y Laurita reveló qué hace el hijo de Carmen Barbieri para reconquistarla.

"Ahora cae a las 9 de la mañana bañado en perfume", confesó la bailarina, mientras Fede se reía. En ese sentido, agregó que "se cambia la camiseta para ensayar".

El joven no dejó pasar este comentario e intentó defenderse. "Me baño a la mañana, pero tal vez me ocupó más de mi aliento. Cuando uno está de novio te lavás los dientes y bailás. Ahora me ocupo muchísimo más, compro chicle, todo. Tal vez estoy un poco más atento", dijo, abriendo las puertas a innumerables chistes de parte del conductor del programa.

Entre risas, Laurita agregó: "Se nota el cambio. Hoy llegó con dos cafés… ¡Y no toma café! Ya no usa más el calzoncillo de Star Wars".