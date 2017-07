Sofía Gala estalló de ira contra un participante de "Pasapalabra"

Hoy 09:48 -

Sofía Gala protagonizó un incidente con un participante de Pasapalabra en el programa que se emitió el domingo por El Trece.

Hubo un malentendido en el que no quedó claro qué fue lo que dijo el hombre en cuestión, llamado Pablo. "Estoy zen, no me importa nada", comentó. Y Sofía dijo, muy ofuscada: "Bajá un cambio. ¿No te importa nada? Bueno, llamen a otro".

El participante no se quedó callado y le contestó: "A lo que me refiero es a que no puedo engancharme en la mala onda, si no, no me sale nada".

Eso enfureció a Sofía, que fue dura al responder: "¿Mala onda? Este ser humano está enfermo. ¿No me puedo pasar al otro equipo? ¡Nadie tiene mala onda! El único que tiene mala onda acá sos vos", dijo.