"Nuestra música se basa o viene de nuestra infancia"

07/07/2017 -

El Dúo Coplanacu será la figura central en la Velada de Gala del Día de la Independencia argentina. Julio Paz y Roberto Cantos, sus integrantes, se presentarán mañana, a las 22, en el teatro 25 de Mayo. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Roberto habló del repertorio que presentarán y adelantó las características que tendrá el nuevo CD.

¿Van a interpretar un repertorio especial?

Ahora mismo estamos preparando un disco nuevo, pero no vamos a cantar los temas de ese disco sino que vamos a intentar sumarnos a esta fiesta. En esta gala no va a ser lo más importante nuestra presentación sino el motivo que nos convoca a todos. Vamos a cantar los temas que la gente conoce, los temas que la gente quiere escuchar y algunos temas también del último disco.

Desde la lejanía, ¿cómo vives estos tiempos de julio cuando florece la danza y la música de nuestra tierra?

Desde hace muchos años que tenemos la sensación, una sensación cierta, de que en julio Santiago es una fiesta. Entonces, para uno, siendo de Santiago, es mucho más intenso y conmovedor. Toda la gente que no es de Santiago y que va para esta época, también la pasa muy bien. Es una fiesta llena de santiagueñidad, con su cosa rústica, con su cosa hospitalaria, con su cosa alegre. Realmente, es una fiesta. Yo, cuando no voy a cantar, voy a Santiago a pasear, a estar ahí.

¿Cuál es el mensaje que transmiten todos esos momentos que se vivencian durante un mes?

Santiago, como sabemos, no tiene mucho paisaje para mostrar como otras zonas del país, pero lo que muestra es al santiagueño o la idiosincrasia santiagueña. Por eso, el bagaje cultural de Santiago es tan profundo, tan vasto y tan importante porque está constantemente floreciendo en el santiagueño desde la música, las comidas, los patios, las juntadas de los changos, de la familia, las artesanías. Todo eso son fenómenos que están muy vivos. No son fenómenos históricos o de museo sino que viven en cada casa, en cada barrio de nuestro pueblo.

¿"Retiro al Norte", "Soy santiagueño, soy chacarera" hablan de esa idiosincrasia?

Hablan de esa idiosincrasia más exacerbada por el exilio, por la nostalgia de estar lejos. En el caso de "Retiro al Norte", se habla de la gente que vuelve a Santiago para estas ocasiones casualmente o para las fiestas de fin de año o para el carnaval. Todo ese fenómeno que tanto nos identifica se exacerba cuando uno está lejos. Por eso, cuando la gente regresa, la fiesta es más intensa y alegre.

Si uno repasa la discografía de ustedes, encuentra ese sello de identidad, esa marca imborrable de santiagueñidad. ¿El nuevo CD va por ese mismo camino?

Por supuesto que sí. Digamos, no podríamos ser otra cosa. Además de que no nos interesa o no queremos no podríamos aunque quisiéramos. Nosotros tenemos, como vos dices, un sello muy profundo. Siempre hemos dicho que toda nuestra música se basa o viene de nuestra infancia y nuestra infancia es netamente santiagueña.

¿Qué otra característica tendrá el disco?

En algún sentido, va a ser un disco típico de "Los Copla". Tendrá un repertorio de cosas tradicionales. Hemos abordado autores nuevos, que nosotros los conocemos y admiramos mucho. Habrá temas propios también. En esta ocasión, la puesta artística se va a ver enriquecida tímbricamente con la incorporación de los músicos de la banda con la que estamos tocando desde hace un tiempo. Por primera vez, vamos a grabar un disco con estos changos.