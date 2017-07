"Francisco me dijo que todos los homosexuales nos vamos al infierno"

Fotos Jey Mammon dio detalles de su charla con Bergoglio.

Hoy 09:51 -

Jey Mammon fue uno de los invitados al programa que conduce Carolina Ardohain en la señal KZO y en una entrevista reveló que el papa Francisco le dijo que todos los homosexuales se van al infierno.

"Con Bergoglio he hablado muchas cosas de mi identidad. Él me dijo que los homosexuales nos vamos todos al infierno. Con un poco de humor. Yo le dije que me iba a encontrar con muchos de ellos también", contó.

Sorprendida, Pampita le preguntó si estaba hablando en serio: "Te lo juro por Dios, y nunca mejor dicho. Que quede claro que lo respeto mucho pero esa charla fue real".

"Me lo dijo con humor. Igualmente ahora habla de otra manera y la gente pretende leer o escuchar en boca de él cosas que no dice. Si bien es súper humano y es distinto a los demás, el discurso de la Iglesia es otro y el de él también es ese discurso. La Iglesia expulsa a los gays y es la realidad", agregó.

Te recomendamos: Furor en las redes: ¿Los Simpson predijeron la cola de Sol Pérez?

Finalmente cerró con su opinión respecto a Francisco: "Creo que es el mejor Papa que la Iglesia pueda tener, más allá de que me considero agnóstico o alejado de todo. En ese momento era un tipo muy sencillo, o por lo menos es lo que se veía. Pero es el Papa de la Iglesia, con la cual yo no comulgo. Siempre fue así, súper sencillo, si lo comparás con otros es súper humano."