Fabián Mazzei volvió a atacar a la ex de Suar

16/07/2017 -

El actor Fabián Mazzei, esposo de Araceli González, volvió a mostrar su encono con Griselda Siciliani, la ex de Adrián Suar, en una nota radial. Hablando con Catalina Dlugi para promocionar un espectáculo infantil del que es protagonista, Mazzei dijo: "Yo no puedo pretender que Griselda Siciliani hable bien de mí cuando no respeta a su propio género". Lo cierto es que el actor está muy enojado, atacó y agregó que la protagonista de "Sugar", "es una persona básica con la que no me interesa entrar en peleas, prefiero dejar el tema ahí".