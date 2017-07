La tierna foto de Ricky Martin con la mujer que sería la madre de sus hijos

Fotos FOTO TOMADA DE MUNDOTKM.COM

Ricky Martin compartió una foto en Instagram con la actriz y modelo venezolana Eglantina Zingg, a quien los mismos fanáticos del cantante le encontraron un tremendo parecido con sus hijos.

En la imagen se lo ve al cantante abrazado junto a la modelo y sus seguidores comenzaron a notar el gran parecido con sus hijos.

"Esa es la madre de tus hijos, son igualitos a ella", "casi que no me quedan dudas" y "la sangre no miente" fueron algunos de los comentarios que escribieron en el posteo.

