Cubero negó una posible reconciliación con Nicole Neumann

Fabián Cubero aseguró que no existe ninguna posibilidad de volver con su exesposa, Nicole Neumann. "No, no hubo reconciliación y lejos estamos de eso", respondió "Poroto" sobre su actual vínculo con Neumann. Pero al querer profundizar sobre el encuentro íntimo que confesó en el nuevo ciclo de Telefé, "PH: Podemos hablar", y la identidad de la misteriosa mujer, el futbolista de Vélez optó por el silencio. Mientras tanto, dijo que disfruta de su soltería y que está enfocado en su trabajo. Nada ni nadie lo desconcentra, aseguró.