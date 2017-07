Fuerte cruce entre la "Negra" Vernaci y Natacha Jaitt

18/07/2017 -

Elizabeth "La Negra" Vernaci habló del escándalo entre Diego Latorre y Natacha Jaitt, a quien mandó "a laburar". Después de que la actriz hablara de la posibilidad de publicar un libro con detalles de su supuesta relación con el ex futbolista, (ya que eso no está en el pacto de confidencialidad que firmaron), la conductora radial la atacó y Natacha se defendió al responder: "‘¿Qué carajo te pasa? Andá a curarte el dolor de muelas que tenés si estás histérica. Conmigo no, eh. Mínimo, respetá Indalo".