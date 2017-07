El cantante country Kenny Rogers ofrecerá un último show el 25 de octubre

19/07/2017 -

El cantante estadounidense de música country Kenny Rogers, dueño de clásicos como "The Gambler" y "Just Dropped In", se despedirá de los escenarios el próximo 25 de octubre con un concierto en la capital de Tennessee, Nashville, en el que actuará junto a estrellas como Dolly Parton en un tributo a su legado artístico. El artista explicó en una entrevista con la revista Rolling Stones, que la gira "All In for the Gambler: Kenny Rogers Farewell Concert Celebration", en la que compartirá en 18 fechas el escenario con otros artistas del género pop y country, supondrá la despedida luego de más de seis décadas de carrera y más de cuarenta discos de estudio en su haber.