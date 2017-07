Sabatini y Fulop opinaron sobre Dybala, el pretendiente de Oriana

19/07/2017 -

Catherine Fulop y Ova Sabatini tienen una linda relación como padres con Oriana Sabatini, entre ellos hay un fuerte vínculo de amor y confianza. Frente a los rumores de un romance entre Paulo Dybala y su hija, ambos padres expresaron en un móvil para Intrusos su parecer frente a la posible pareja.

"No lo sé, no lo he visto. Sí se hablan por supuesto, pero no creo que sean nada, sería difícil con ella comenzando su carrera y él viviendo tan lejos. Yo no sé, no lo conozco todavía, no le he visto en persona. Cuando dijeron quién era yo dije ‘¿quién es este?’", confesó Fulop. Continuó: "De todo que viene acompañado de Paulo lo único que me interesa es que sea buena persona y se porte bien con mi niña" y agregó en tono bromista: "Para deportista famoso ya tenemos uno en casa y no necesitamos otro, así que ojito". En tanto, Ova, destacó: "No estoy autorizado a hablar de eso". Indicó que no le molestaría un deportista en la familia porque "el estilo de vida que lleva me gusta, pero a él no lo conozco. Me gusta que ella esté contenta, sea feliz".