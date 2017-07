Masini reveló cómo es su relación con Tinelli

24/07/2017 -

"¿Vos sos el yerno de Marcelo Tinelli?", le preguntó Mirtha Legrand a Franco Masini (23). "Sí", respondió el actor con contundencia y sin rodeos en Almorzando. El protagonista de la obra Marco Polo dio detalles sobre su relación con Candelaria, la hija del conductor y sobre su vínculo con su suegro. "Son todos muy buena onda, son una familia muy unida y a mí me integran súper bien, Marcelo es divino", expresó el joven, con una cálida sonrisa. Masini contó que está de novio con la artista desde comienzos de año y, de hecho, ya deslizó un "te amo" en las redes con Candelaria como receptora unívoca. Por otro lado, al ser consultado sobre la posibilidad de bailar en el certamen que comanda su suegro, Franco lo descartó por completo: "Hice una participación con Ángela Torres hace unos años, pero ahora no bailaría, soy muy patadura y no es lo mío", se sinceró.

¿Saliste con Ángela Torres?, indagó "La Chiqui", y el actor le respondió: "Fue mi compañera, tenemos una linda relación".