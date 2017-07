Santiago del Estero estará presente en la nueva edición

25/07/2017 -

Santiago del Estero estará nuevamente representada. En Santiago, con la presencia de "Machi" Umbídez, bailarín que estará en el jurado, también realizaron audiciones.

¿Habrá cambios en la nueva edición de "Argentina baila"?

Sí. El estudio y el pabellón estarán renovados, el concurso actual tiene presencia de 15 provincias, con bailarines de Tierra del Fuego (en 2016 no estaba representada) dentro de un diseño con ocho galas, se agregaron dos más y transmitiremos el primer programa desde Tecnópolis Jujuy.

La realidad del bailarín de folclore debe tener cualidades propias.

Sí. Yo las desconocía y me resulta bien distinta a la del bailarín del musical. Creo que se agradece algo que traigo de ese palo y que paradójicamente es bien diferente a su realidad: me acerco al género para realizar algo no intrusivo, para hacer gestión. El certamen no es competitivo sino que busca la excelencia en un mapa federal. El premio de 150.000 pesos es para invertir en su formación.