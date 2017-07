Gloria Carrá escrachó a las mujeres que la critican

25/07/2017 -

Cansada de los agravios y comentarios fuera de lugar que recibe en redes sociales, Gloria Carrá estalló y publicó los nombres y mostró fotos de aquellas mujeres que le hacen bullying en Instagram.

"Collage de maldad e ignorancia. Estas son algunas de las mujeres que cuando posteo alguna foto, se ensañan en hablar de anorexia, vejez y fealdad. Estas mismas mujeres seguro gritan ‘Ni una menos’ y hablan de amor. Imagino que también tienen hijos, pareja, abuelos, familia, amigos, pero se empeñan en hacer comentarios maliciosos, tal vez porque no tengan donde depositar el odio que tienen en sus almas", enfatizó Gloria.

Y siguió: "Si tanto se preocupan por mí, les cuento que tengo 46 años y que me siento muy bien conmigo y con mi edad y que celebro cada cumpleaños porque estoy viva, cumpliendo sueños y aprendiendo cosas nuevas. Si de verdad creen que una persona de 40 no puede bailar, cantar, usar bikini en la playa, están fritas amigas. Siento mucha pena por personas que piensan como ustedes. Y si les parece que estoy flaca, es cierto. Por más que coma no engordo y por eso disfruto cada día de comer todo lo que se me cante y no tener que cuidarme".

"No quiero que me comenten lo linda o lo fea que estoy. Comparto con ustedes parte de mi vida. La vida es corta, no la pierdan criticando", aconsejó.