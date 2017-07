27/07/2017 -

Todos ellos (por los cuentos) están atravesados por una tensión sexual, explícita o no, pero que en cierto punto cosifica a la mujer.

No creo que sea para nada machista. Es un gran espejo de nuestra forma de ser. Tenemos mucha herencia italiana y Fontanarrosa, que hoy tendría 74 años, pertenece a una generación. Yo no lo definiría como machista. Es un gran amplificador honesto y brutal de la forma de mirar el mundo del hombre promedio argentino. Él lo describe, no hace apología.

¿Cuál cree que fue la mayor virtud de Fontanarrosa?

Que él pensaba en el lector, más que en sus colegas, los críticos o los editores. Siempre me dio esa sensación. Él salía de cualquier pose. Los cortos se firmaron en abril y usamos un modelo bastante cooperativo