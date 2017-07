El día que Teté Coustarot entrevistó a Sandro de América

28/07/2017 -

Stella Maris Coustarot, "Teté", confiesa que ha vivido con todo lo realizado. Confiesa que se siente feliz de poder trabajar en su país y de haber sido protagonistas de hechos esenciales en la vida cotidiana de la Nación Argentina. Ha transitado el modelaje, pero su figura se consolidó en la televisión, un medio en donde hoy está como conductora de programas de interés general como también en la ficción: formará parte de "Sandro de América", la serie que próximamente estrenará Telefé. Además, mañana será la conductora de los Martín Fierro Federal 2017, premios que se entregarán en el Hotel Amerian Carlos V de Las Termas de Río Hondo. Antes de su arribo, concedió una entrevista exclusiva a EL LIBERAL.

¿Qué significa poder cumplir con su trabajo como conductora de los Martín Fierro Federal, y en Las Termas?

Me encanta tener esa posibilidad de trabajar en mi país. Hoy (por ayer) volví de Córdoba y mañana (por hoy) estoy viajando a Las Termas. Un poco mi vida es eso, me lo paso un poco viajando y recorriendo. Esto me produce muchísimo placer. Conducir la entrega de los premios Martín Fierro Federal, que me parece algo muy importante, es un gran honor porque vuelvo a hacerlo después de algunos años. La otra vez que lo hice fue con Antonio Carrizo, en Mendoza. Fue una experiencia divina, que seguramente va a ser ahora lo mismo en Las Termas.

¿Qué reflexión amerita de su parte este tipo de reconocimientos que se hacen a las producciones radiales y televisivas del interior?

La reflexión es el reconocimiento al trabajo que se hace en todo el país porque sino todo queda limitado a lo que pasa en Buenos Aires. Por suerte, todo ha evolucionado muchísimo. La posibilidad de hacer producciones, no solamente en Buenos Aires sino en todo el país, son cada vez más grandes y cada vez con mayor fuerza. Me parece que debe ser así porque de esa manera se preserva la identidad de cada lugar. Qué fuerza puede tener, en cualquier lugar de nuestro país, que hablemos del tránsito en Buenos Aires.

Las ficciones argentinas, con idas y vueltas, cobran más fuerza, y usted será protagonista de una de ellas: "Sandro de América".

Y estoy muy orgullosa de la evolución que tienen las ficciones realizadas en la Argentina. Y me siento muy halagada de que me hayan convocado para trabajar en "Sandro de América", donde tendré una pequeña participación. Hago de la conductora de un programa de televisión de los años 70. Y es a ese programa al cual va Sandro. En ese marco, le hago un reportaje hablando de su vida, su carrera. Me encantó hacerlo porque siempre fui una fanática de Sandro. Me gustó muchísimo estar allí.

Un reconocimiento merecido para un músico esencial como lo fue Roberto Sánchez.

Indudablemente, un gran homenaje a Sandro. Lo que me parece es que, a través de esta ficción, se logra reafirmar lo que fue Sandro, que ha sido un ídolo absoluto en todos los países de América. Justamente, me comentaban quienes hacen la tira que todo América está esperando para verla. O sea, todos los países ya demostraron interés para las proyecciones. Me parece fantástico ese reconocimiento a un gran artista como fue Sandro. Siento una felicidad inmensa por haber podido estar en esa ficción que, seguramente, tendrá una inmensa repercusión. Mi papel es pequeño, pero intenso, intenso por imaginar una entrevista con un hombre al que ama un país, todo un continente, y que ha dejado grandes obras. "Sandro de América" es ya una gran obra artística.

¿Comparte esa estrofa de una canción de "Babasónicos" que dice: "El camino a la fama no significa nada si no hay una misión".

Creo que el camino de la vida es eso. Cada uno de nosotros tiene una misión, como el estar bien y tratar de hacer el bien a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros tiene un don que Dios te ha dado. En mi caso, es la facilidad para comunicar, y eso me gusta y pienso siempre en eso y honrarlo. Cuando uno tiene algo así, hay que honrarlo permanentemente.