Michael Moore estrenó su unipersonal con el foco puesto contra Trump

30/07/2017 -

El documentalista estadounidense Michael Moore debutó en el teatro con el unipersonal "The Terms of My Surrender" (cuya traducción sería "Las condiciones de mi rendición") que subió a escena en la sala Belasco de Broadway y donde subraya su oposición al presidente Donald Trump expresando, por ejemplo, "somos la mayoría, podemos volver a poner el país en orden". Moore ingresa a escena a través de una enorme bandera estadounidense y una potente luz lo ilumina por detrás. Ataviado con una gorra, desaliñado, con una camisa y zapatillas recibe el aplauso del público, pero él les suelta: "Maldita sea ¿Qué ha pasado?". Y de nuevo estalla el entusiasmo, pues por supuesto cada uno de los casi 1.000 espectadores sabe que la frase refiere a la victoria electoral de un hombre que hasta hace poco vivía a apenas 20 minutos a pie del lugar, en la Torre Trump, y ahora es el más poderoso del mundo. Sobre el escenario, Moore (de 63 años), quien desde que ganó el Oscar por el documental ‘Bowling for Columbine’ es famoso en todo el mundo por su papel de crítico de su país, no parece dispuesto a dejarse abatir y propone un show político de repudio al mandatario que ya tiene asegurada 13 semanas en cartel. Lo que sigue a ese combativo comienzo tiene muchos elementos de un "Late Night Show".