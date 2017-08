El hijo de la "Bomba Tucumana" está solo otra vez

04/08/2017 -

Casi casi fue un romance que murió antes de empezar. Tyago Griffo admitió que su romance con Rocío Robles terminó y que "lo superó la exposición" en esta historia que empezó hace menos de un mes, cuando la bailarina de "Showmatch dijo que no quería hablar de la sexualidad de nadie". "Si alguien es homosexual o no, no me parece que sea ni para contarlo ni para tener que aclararlo, yo de Tyago no lo creo y se imaginarán que prejuiciosa no soy, ya que cuando estaba con Fede Hoppe, me llegaron 25.000 mensajes que decían que andaba con todas las minas", dijo Rocío.