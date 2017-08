Rocío Robles atacó a "Fede" Bal y Laurita: "Se creen Brad Pitt y Angelina Jolie"

06/08/2017 -

De lengua filosa, Rocío Robles demostró que no es una bailarina más dentro del coral staff de Marcelo Tinelli: al momento de opinar de los famosos, no tiene filtro.

Luego de su romance fugaz con Federico Hoppe, este año, la morocha cobró protagonismo en el Bailando por su romance con Tyago Griffo y su eterna enemistad con Laurita Fernández, a quien castigó duro en una nota radial.

"¿Cuál es la pareja con mejor onda y la más mala onda?", le preguntó el conductor de "Por si las moscas". Con astucia, empezó por los famosos que le caen bien, para luego darle duro a Laurita y Federico Bal.

"Roxy, la mujer de ‘Huevo’ Müller, ella venía y saludaba a todo el mundo con un beso. ¿Y de Tyago qué te voy a decir?, también es humilde. Hay gente que viene y saludan a todos, sin importa los escalafones", relató Rocío.

Luego hizo foco en la "pareja mala onda": "Fede y Laurita son Brad Pitt y Angelina Jolie. Se creen mil. Debe ser difícil con tanta exposición no comerse el papel. No son los que llegan y saludan a todo el mundo. Son figuras. Y es loco que detrás de ellos caen Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini que son divinos. Él trae picada. Ella saluda a todos... El que no tiene que demostrar que es figura, lo vive relajado", aseguró.