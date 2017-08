Barbie Vélez, otra vez enamorada

09/08/2017 -

Durante un intenso año, con idas y venidas en el medio, Barbie Vélez (23) y Federico Bal (27) conformaron una de las parejas más mediáticas del país. Si bien la relación finalizó con un escándalo mayúsculo, con acusaciones de violencia de género que se dirimieron en la Justicia, en la que los protagonistas fueron absueltos, el vínculo entre los jóvenes siempre fue muy fuerte.

En una etapa diferente de su vida, la hija de Nazarena Vélez fue la invitada de lujo del programa "Pampita Online". Y no ocultó su incomodidad ante la punzante pregunta de "Pampita": "¿Estabas enamorada de Fede?". Tras un segundo para procesar la consulta, Barbie soltó una queja entre carcajadas: "Pampita, es tremendo".

Con gesto de asombro, la conductora estrella del canal KZO insistió: "¿Estabas enamorada?". Fue sólo entonces cuando Barbie Vélez reflexionó: "No sé. Sinceramente, no lo sé. No me quedé con muchos recuerdos, es algo que ya forma parte del pasado. No tengo rencor, odio ni nada. Tampoco es algo que viva con melancolía. Ya es parte de mi pasado".

Instantes más tarde, Barbie confesó: "Volví a enamorarme, pero no quiero que se queme". No obstante, no pudo guardar el secreto ante la pregunta de "Pampita". "¡Es como que con esa carita de buena sacás todo!’, siguió una exaltada Barbie.

Y explicó: "Es algo que si te hace bien, está bueno cuidarlo. Y realmente cuando esté fortalecida la pareja, trabajo de esto y se va a conocer si estoy de novia".

Si bien Carolina "Pampita" Ardohain, en su papel de conductora le aclaró que no quería saber su nombre, le preguntó a Barbie si ese nuevo amor pertenecía al medio.

"Es muy buena persona y ya está. Hace tiempo viene pasando algo y estoy orgullosa de cómo lo vengo llevando y está bueno que se mantenga de esta forma", comentó la hija de Nazarena intentando resguardar en el anonimato a su actual enamorado. Pero, "Pampita" insistía.

"No, basta. ¡Déjenme en paz! Ja, ja. Muy buena persona y ya está. Hace tiempo viene pasando algo y estoy orgullosa de cómo lo vengo llevando y está bueno que se mantenga de esta forma", concluyó.