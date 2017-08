Agradecida con el Hotel Amerian Carlos V de Las Termas, y con EL LIBERAL

09/08/2017 -

Carmen Luz Barbieri expresó su reconocimiento al Hotel Amerian Carlos V de Las Termas de Río Hondo, y al diario EL LIBERAL, "por el extraordinario tratamiento que me brindan, por cómo me miman", tal como lo expresó en su entrevista con EL LIBERAL. "Estoy agradecida con el Hotel Amerian Carlos V de Las Termas de Río Hondo. Vivo aquí. Bajo en el ascensor directamente al camarín del teatro. Divino la paso. Me tratan y me cuidan muy bien. Disfruto plenamente de las atenciones y del extraordinario servicio con que cuentan", expresó la prestigiosa comediante argentina. En cuanto a EL LIBERAL, destacó: "Les agradezco que piensen en mí. El diario EL LIBERAL me saca unas tapas y unas notas maravillosas. En "La gran revista norteña", antes de aparecer yo con mi monólogo, en la pantalla de LED hay un montón de fotos de mi familia y también aparece el diario EL LIBERAL enorme. La verdad, maravillas de mí dice el diario y agradezco tanto. Estoy muy agradecida con Las Termas y con el diario ni hablar porque ustedes, siempre, me han tratado tan bien, me han destacado y eso, para mí, es importantísimo".