Araceli González, sacada contra Suar

-

Cuando la polémica mediática parecía extinguirse, un reportaje de Adrián Suar en Teleshow reavivó el conflicto que el productor mantiene con su ex mujer, Araceli González. "Me molestaron sus declaraciones en Infobae. No me extraña que defienda a Griselda, lo que me parece deshonesto y mentiroso es que él diga que tuvo que arrancarme a mi hijo (Tomás "Toto" Suar) de las manos para poder verlo. Las puertas de mi casa siempre estuvieron abiertas para que viera a mi hijo", dijo en "Intrusos".

Aseguró que ni ella ni Fabián Mazzei volvieron a actuar en Pol-Ka. "Adrián nos dijo que no íbamos a trabajar. No voy a dar más vueltas, durante diez años mi marido y yo estuvimos encapsulados porque no estábamos permitidos".