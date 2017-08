Pamela Pombo recordó una propuesta indecente

14/08/2017 -

Pamela Pombo se alejó de los medios para dedicarse al fisicoculturismo. Pero la impactante modelo aún recuerda que, cuando estaba en boca de todos, recibió una propuesta indecente que aún hoy la sigue sorprendiendo. "Lo más loco que me pasó una vez es que un Presidente de otro país me ofreció mucha plata y me dio miedo", confesó Pamela en un ciclo radial. Y agregó: "Me llegó la propuesta por mail y una llamada telefónica a través de un asesor. En el mail me explicaban todo. Incluso me decían que tenía que tomarme un helicóptero".