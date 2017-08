Rial: "La Bomba Tucumana tiene miedo de que su hijo sea gay"

15/08/2017 -

"El no es gay porque está bien educado desde chiquito", dijo Gladys "La Bomba Tucumana" (52) invitada al programa de Mirtha Legrand. Dicha frase generó mucha polémica en las redes sociales y también en algunos famosos que salieron al cruce con la cantante.

Jorge Rial (55) tuvo un móvil ayer con Carmen Barbieri (62), quien criticó los dichos de la participante del Bailando 2017 sobre su hijo Tyago Griffo (25). "Tiene una mentalidad muy cerrada", aseguró la actriz.

"Yo lo que siento es que La Bomba está muy preocupada por la sexualidad de su hijo. Demasiado. Dice esta barbaridad de la educación, lo empuja a tener que besar a alguien", agregó el conductor.

"Yo no sé cuál es la sexualidad de Tyago y no me importa. Ella tiene miedo de tener un hijo gay. Digo esto y banco lo que digo. Tiene terror de que su hijo sea gay. Bomba, dejalo en paz a Tyago. Dejalo que sea feliz como quiera", completó Rial.

"Ser gay no es delito. No es una enfermedad", agregó el conductor mientras Barbieri también daba su opinión.

Mientras tanto, Tyago hizo su descargo: "Todo lo que dicen sobre mi sexualidad es mentira. No me afecta porque sé quién soy. Obviamente me da bronca que cualquiera pueda salir a decir cualquier cosa en los medios. Estoy muy seguro de mí y no me afecta nada", dijo el hijo de "La Bomba Tucumana".