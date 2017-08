Dalma: "No estoy embarazada"

16/08/2017 -

Una periodista aseguró que Dalma Maradona se encontraba en la dulce espera.

Pero lejos de quedarse callada ante las suposiciones, la mayor del clan Maradona salió a desmentirlo. La hija del Diego aseguró: "No estoy embarazada, por lo tanto no hay nada que confirmar".

"No sé de dónde salió el rumor pero estoy 100% segura de que no es real y por eso lo desmiento. Si tuviera la más mínima duda, no saldría a decir nada. Pero no lo estoy", continuó furiosa.

Dalma está en pareja hace varios años con el rugbier Andrés Caldarelli.