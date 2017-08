Dictaron medida perimetral para Daniel "La Tota" Santillán

17/08/2017 -

Daniel "La Tota" Santillán está pasando por un difícil período en su vida. Primero fue detenido e internado. Según su abogado, Roberto Casorla, el presentador estaba bajo el efecto de un brote psicótico cuando intentó robar en un comercio de Vicente López. "Estaba bajo el efecto de un brote psicótico. No entendió la criminalidad del acto. La Justicia lo encontró inimputable". Ahora, la Justicia dictó una medida perimetral en su contra, por lo que no se puede acercar a Fernanda Vives, su ex. Santillán la habría amenazado telefónicamente. "Yo no decidí nada, lo decidió la Justicia. Yo hice una declaración judicial", contó Vives en "Pamela a la tarde".