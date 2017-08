Quiere fundar un sindicato

23/08/2017 -

"Chechu" Bonelli está enojada y lo hizo saber. Ella se quejó de Hugo Ávila, el jefe de coaches del Bailando. "Me trató de mentirosa. Me encantaría que lo repita o que si cambió de opinión, lo diga", lo desafió.

Y Hugo, arremetió: "Dije que las cosas no fueron como vos decís en cuanto a que vos habías pedido a la producción empezar tu coreografía en el patio y que no te la dieron. Nosotros les dijimos que sí, pero que tuvieran dos opciones: una por si salían en vivo y otra por si tenían que grabar de día". La discusión siguió y ella aseguró que "hay privilegios" en el programa. "Quiero fundar el SNP, el Sindicato de los No Privilegiados", aseguró.