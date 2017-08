La empleada amenazó con ventilar chats

23/08/2017 -

Silvana Soledad Stacul, la ex empleada de los Latorre, siente que dijo la verdad sobre los chats que tiene con Diego y que los medios no creen en su palabra. Desde que reveló su affaire con el periodista deportivo, la ex empleada del comentarista y Yanina no se sintió respetada. En diálogo con el sitio BigBang, asegura que tiene una decisión tomada.

"La próxima no hablo más. Voy a empezar a mostrar los chats , porque ni saliendo a aclarar me creen. Sólo te digo que tengo pruebas de lo que digo y que él lo sabe, por eso me llamó para que la corte", afirmó Soledad.

Sin trabajo

La mujer confirmó que con el comentarista "hablaron en buenos términos" aunque le pidió "por favor" que deje de contar, a lo que ella aseguró: "Le dije que mi reclamo iba por lo laboral. Lo que hubo salió por culpa de Natacha, sino jamás hubieran sabido. Le pregunté por qué me dejaron sin trabajo sin explicaciones. Es todo lo que voy a decir por ahora".