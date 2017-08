La madre de Yanina Latorre defendió la infidelidad de su yerno

24/08/2017 -

A la hora de hablar de la relación que tiene Yanina Latorre con su marido Diego Latorre, la madre de la mediática buscó poner paños fríos al escándalo pero sus palabras prometen, como todo este tema, seguir avivando la polémica.

"La casa está en orden", dijo Dora Camaño, la mamá de Yanina, cuando fue abordada por el notero del programa televisivo BVD en la calle, en el mismo momento en que su hija discutía con la prensa. "¿Vos nunca te transaste una señora de cascos ligeros?", le preguntó a un periodista, ante los cuestionamientos por la infidelidad de Diego con Natacha Jaitt.

Luego llegó la consulta a Dora, sobre si perdonaba a su yerno. "Absolutamente", respondió tajante, tan filosa como su hija. "No violó un niño o una niña, nada. Es una pirateada y lo bien que hizo", lanzó, picantísima. ¿Y sobre Natacha? "No la conozco, no sé quién es", contestó, entre risas.

"Nunca la entendí a Juanita Viale y ahora la entiendo. Ella no ve televisión y yo tampoco", finalizó, dejando en claro que Yanina tiene a quién salir.

Seguramente la madre de la panelista de "Los Ángeles de la mañana" comenzará a ser consultada por los noteros.