Lucy Liu, de "Los Ángeles de Charlie" a la leal asistente de Sherlock Holmes

26/08/2017 -

"Los Ángeles de Charlie" fue el filme que hizo popular a Lucy Liu, actriz estadounidense de origen chino que luego alcanzaría su máximo esplendor artístico en "Kill Bill: la venganza Vol. I".

Actualmente actúa en la serie "Elementary" y se encuentra en negociaciones para volver a ponerse a sus órdenes como en Kill Bill con su amigo Quentin Tarantino, en una nueva película de Tarantino y protagonizada por ella, Jessica Biel y Sharon Stone llamada "Weekend".

Precisamente, "Elementary", la serie que reinventa y le da vida al mítico personaje literario Sherlock Holmes, termina su quinta entrega en búsqueda de más misterios por descifrar.

Universal Channel prepara el final de la quinta temporada de "Elementary", el cual podrá verse, en toda Latinoamérica, a partir del próximo lunes 4 de septiembre, a las 21.

El dúo de investigadores más famoso, formado por Sherlock Holmes (Jonny Lee Miller) y Joan Watson (Liu), pondrá fin a los insólitos casos desarrollados a lo largo de esta entrega. En una conferencia de prensa, a la que tuvo acceso EL LIBERAL, Liu habló de su presente.

¿Qué significado tiene para vos "Elementary", luego de cinco temporadas?

Siento que hemos construido muchísimo en los casi cien episodios de la serie. Esta es una maravillosa red de familiares y amigos que, de alguna forma, se han convertido en lo más valioso que me ha dejado el programa.

¿Eso es lo que la diferencia de las otras entregas?

Todo lo que hemos ido recopilando a lo largo de estos años son, principalmente, esas relaciones, con un gran sentido de humanidad. Esto me ha permitido aprender de los demás y redescubrir lo que quiero para mí y para mi familia. Cuando miro hacia atrás, es como hacer un repaso por un trabajo que quizás deje un legado, quizás no, pero lo más valioso de este proyecto son las relaciones que me he llevado conmigo en todo este tiempo.

¿Cómo describiría el personaje de Joan?

Ha sido un proceso muy lento, pero se ha dado de forma muy natural. Eso es lo que me gusta de este personaje, que su evolución no ha sido apresurada, sino que se ha cocinado a fuego lento. Esta temporada representó la oportunidad de que, por primera vez, Joan pueda echar un vistazo a su pasado, ser más divertida y enérgica. Eso es algo que he disfrutado mucho en esta temporada.

¿De qué forma evolucionó la relación entre Holmes y Watson en estas cinco temporadas de la serie?

Creo que nos ha permitido ir redescubriéndonos. Watson llegó a la vida de Holmes en un momento inesperado, comportándose como su compañera de trabajo distante, además de ser testigo de lo que él hizo. Sin embargo, a medida de que pasó el tiempo, ambos se preocupaban el uno por el otro, construyendo una relación que buscan fortalecer día con día. Lograr esa complicidad e intimidad a lo largo de todas estas temporadas es grandioso.