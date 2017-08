Fotos Vuelve con todo el Personal Fest

27/08/2017 -

"Personal Fest", el festival de música internacional más importante de la Argentina, regresará a Buenos Aires el 11 y 12 de noviembre con una sorprendente cartelera de artistas nacionales e internacionales.

Esta nueva edición, vuelve al "Club Ciudad de Buenos Aires" y promete ser verdaderamente imperdible con un line up que quedará en la historia de los festivales en el país.

Jack Johnson, Phoenix, Fatboy Slim, Los Fabulosos Cadillacs, PJ Harvey, Seu Jorge presentando Life Aquatic, Mala Rodríguez, The Black Angels, Daughter, Whitney, Neon Indian, Homeshake, Little Jesus, Turf, Poncho, Klub, Benjamín Amadeo, Callate Mark, Banda de Turistas, Diosque, Vándalos Chinos, Francisca y los Exploradores, El General Paz & La Triple Frontera, Rayos Laser, Chucky de Ipola, Viva Elástico, OK Piramides, Altocamet, Orion XL, Weste, Boomerang, Anetol Delmonte, Místicos y Cítrico son las primeras bandas confirmadas de un line up que tendrá más de 40 artistas en escena.

De esta manera, Jack Johnson regresa al país después de tres años para presentar su nuevo disco, "All The Light Above It Too". Por su parte, Fatboy Slim vuelve a tocar sus clásicos en el país luego de seis años de ausencia.

En tanto, PJ Harvey retorna a 13 años de su primera presentación en el marco de la edición debut del "Personal Fest" (en noviembre de 2004).

Los nacionales

Además "Los Fabulosos Cadillacs", al banda que lidera Vicentico, otros artistas locales también tendrán la chance de presentarse en el mega festival. Estarán Turf, Poncho, Klub, Benjamín Amadeo, Callate Mark, Banda de Turistas, Diosque, Vándalos Chinos, Francisca y Los Exploradores, entre otros.

Sábado 11

El sábado 11 estarán Jack Johnson, Paramore, Soja, Mala Rodríguez, Mexrrisey, IKV, Turf, Little Jesus, Estelares, Klub, Benjamín Amadeo, Poncho, Rayo Láser, Los Mentidores, Diosque, Walter Domínguez, Viva Elástico, Boomerang, Superclásicos, Tirman Kid, Porotta, Peces Raros, Ok Pirámides, El General Paz y La Triple Frontera, Joystick, Místicos, Anetol Delmonte, La Línea Azul.

Domingo 12

El domingo 12 de noviembre actuarán Phoenix, Fatboy Slim, Los Fabulosos Cadillacs, PJ Harvey, Seu Jorge, Daughter, The Black Angels, Neon Indians, Homeshake, Whitney, Banda de Turistas, Centavrvs, Callate Mark, Utopians, Altocamet, Chucky De Ipola, Daniela Spalla, Francisca y Los Exploradores, Vándalos Chinos, Orion XL, Weste, Cítrico y Humanoides.