Rincón: "No soy novia de todas mis amigas"

En medio de un gran presente profesional, Andrea Rincón (32) volvió a ser noticia. Pero no por su personaje en "Un gallo para Esculapio", sino por la versión de romance con su amiga Celeste Roth (37), productora de ShowMatch que terminó recientemente su noviazgo con la bailarina Chiara Mea (21).

Un intercambio de mensajes súper tiernos en las redes sociales, sumado a una afectuosa foto en la que Andrea y Celeste están abrazadas, dispararon el rumor sentimental. Sin embargo, no habría romance para confirmar. Al menos por el momento.

"Ya estoy cansada de contestar estas cosas. No tengo un presente amoroso. Lo que me desgasta es que no pueda tener amigas. No tengo que aclarar, ya no aclaro de mi vida", dijo Rincón en "Agarrate Catalina", tras aducir que un medio se ensañó con ella, haciendo que se hable más de su vida personal que laboral, en la semana que salió a la luz una jugada escena con Peter Lanzani en la serie "Un gallo para Esculapio", que se emité por Telefé (en Santiago del Estero a través de la pantalla de Canal 7) y la señal internacional TNT.

Molesta

Siempre negándose a dar explicaciones, Andrea manifestó no estar de novia con Roth, ¿pero no le cerró la puerta al amor?.

"Me molesta tener que aclarar si salgo o no con mis amigas. Te juro que me siento patética. ¿Te parece que tengo que andar aclarando? No soy novia de todas mis amigas", resaltó la actriz que este año se ganó un Martín Fierro como Actriz Revelación por su trabajo en "La Leona". "Estoy podrida de que se quieran meter en mi cama, más sabiendo que estoy enamorada del amor. Yo cada vez que tengo una pareja, la muestro porque me entrego. Cuando formalicé con Martín (el "Mono" de Kapanga) lo llevé de la mano conmigo (a los Martín Fierro). No se impacienten, cuando tenga una pareja la voy a presentar. Respeto mucho a las personas que tengo al lado mío. Si Celeste fuera mi pareja, yo la llevaría de la mano y le daría un beso adelante de todo el mundo. Entonces, si es así, lo van a saber. No se impacienten", sentenció la bella actriz, libre a la hora de amar.