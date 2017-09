Esteban Lamothe: "Me comparan con el pobre Estevanez"

02/09/2017 -

Esteban Lamothe es un hombre de perfil bajo. Cuando quedó expuesto, siempre fue por rumores, especialmente por el romance con Griselda Siciliani. No le gustan los escándalos y prefiere una vida tranquila y sin exposición junto a su hijito Luis Ernesto.

Pero de un tiempo a esta parte, Lamothe (40) se transformó en una suerte de nuevo sex symbol para las mujeres argentinas, un lugar que en su momento supo ocupar también Sebastián Estevanez (46).

Acaso por eso, y aprovechando que a partir de la próxima semana van a empezar a competir en el prime time televisivo, ya que Estevanez debutará en Telefé con "Golpe al corazón", rival de "Las Estrellas", donde actúa Lamothe-, el exmarido de Julieta Zylberberg salió a chicanear a su colega durante una entrevista con Radio Duca Jazz.

"En Twitter me dicen que soy feo, que actúo mal, que no se entiende que un tipo como yo con la cara que tengo esté en la tele, que actúo como el ort... Me comparan mucho con el pobre de Sebastián Estevanez. Como si él fuera... Me dicen ‘sos el nuevo Estevanez’. Pobre pibe, yo no lo vi actuar porque no miro tele, pero me lo dicen como un insulto", afirmó.

Sin embargo, Estevanez no se quedó callado al respecto y salió a responderle a través de un audio que le envió a Pía Shaw, una de las conductoras de Infama. "Gracias por la prensa gratis", dijo irónicamente, para luego agregar que "ustedes saben que yo hago éxitos olvidándome la letra", en un claro mensaje a Lamothe y haciendo referencia a su problema de dislexia.

Claro que lo más fuerte llegó al final, cuando el galán se metió de lleno en lo que será la pelea por el rating entre ambas tiras. ‘La semana que viene vemos quién gana", lanzó, para luego cerrar con un mordaz "Lamothe es mi nuevo jefe de prensa".

La otra competencia

Johanna Francella, la hija de Guillermo, debutó en 2014 en Noche & Día, la ficción de Polka que salió en El Trece. Y ahora regresará a la pantalla chica en la nueva novela de Telefé, "Golpe al corazón", que tiene como protagonistas a Sebastián Estevanez y Eleonora Wexler.

"Estamos todos muy felices con este gran proyecto que tiene un elenco increíble", indicó Johana, quien atraviesa un año especial en lo laboral ya que se encuentra haciendo teatro con Miguel Ángel Rodríguez, Julia Calvo, Diego Pérez, Pepe Monje en el paseo La Plaza con la obra "Justo en lo mejor de mi vida".

La actriz admitió que su famoso padre, no puede evitar emocionarse cuando ve cómo crece su hija a nivel profesional: "Él es feliz porque me ve feliz a mí antes que nada. Telefé es un canal en el que yo nací prácticamente porque mi papá trabajó casi siempre en esa pantalla e iba todo el tiempo a las grabaciones para estar con él, así que es muy fuerte ahora estar en este canal", dijo.

Si bien serán por unos minutos, Johana competirá con su hermano, Nicolás Francella, quien actúa en Las Estrellas (El Trece): "Por suerte no competimos del todo, unos minutos será. Pero me imagino que al ser lo nuevo me mirarán a mí ahora, al menos al principio. A los dos nos bancan por suerte bastante, tenemos la suerte de estar laburando en ficciones muy importantes. Somos unos privilegiados", señaló.

Por último, Johana destacó: "Mi objetivo más que nada es seguir laburando en lo que me gusta y vivir de esto. Me gustaría más adelante trabajar con mi papá y hermano juntos, pero por ahora no hay nada pautado".