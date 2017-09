Yanina: "Mis hijos no pueden suspender su vida porque su papá es un pelotudo"

05/09/2017 -

Yanina Latorre rompió en llanto al referirse al escándalo protagonizado por su marido y Natacha Jaitt.

La panelista de "Los ángeles de la mañana" dijo que Diego no la estaba pasando bien y que sus hijos no podían suspender su vida porque su papá era "un pelo..."

"No quiero hablar. Yo no me metí más, no soy el cerebro de esto", dijo entre lágrimas Yanina, luego de escuchar un audio en el que Fernando Burlando contaba que el ex futbolista había intentado quitarse la vida: "No es fácil, no tengo soberbia, pero trato de mostrarme entera porque tengo dos hijos", agregó. Luego, arremetió contra la nueva panelista de "Nosotros a la mañana", Angeles Balbiani: "Escuché a la estúpida de la amiga de Pampita decir que no viajé para que no se dejara de hablar de mí. No viajo porque tengo dos hijos, Lola de 16 y Dieguito de 13, no me voy a ir y dejarlos solos con una persona que no está bien".

A pesar del mal momento, la familia tiene que continuar con sus actividades: "No les voy a decir a mis hijos que paren su vida porque su papá es un pelo... Hacemos lo que podemos, los tengo que seguir cuidando".

Dinero

Dijo que de su casa "no salió ni un peso" ni para Jaitt en el marco de algún acuerdo. "Ya voy a contar todo, lo juro por la vida de mis hijos, soy la única que en esta situación no mintió", indicó.

Yanina trata de enfrentar la dolorosa situación por la que atraviesa. Intenta hacer frente a las críticas que llegan desde todos lados.

La mediática busca encauzar su vida y la de su familia.