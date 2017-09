Dieron a conocer un adelanto del filme sobre Lady Gaga

08/09/2017 -

"Gaga: five foot two", el filme documental de Netflix sobre la estrella pop estadounidense Lady Gaga, se estrenará hoy en el Festival Internacional de Cine de Toronto y llegará a la plataforma de streaming el 22 de septiembre. Dirigido por Chris Moukarbel ("Banksy does New York", "Me at the zoo"), el título del documental hace referencia a la altura de la actriz e intérprete de temas como "Poker face" y "Born this way". El filme sigue a Gaga en su vida cotidiana.