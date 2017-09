"Las Termas es ideal para el cine en familia"

10/09/2017 -

Los villanos le sientan bien a Luciano Cáceres, pero hay excepciones en donde el actor se permite salir de un lugar de comodidades para plantearse desafíos. "Preparar un personaje es emprender un viaje", le dijo a EL LIBERAL el intérprete que, anoche, presentó el filme "Las Ineses" en el Festival Nacional de Cine Premios Termas de Río Hondo. Precisamente, en esta película, Cáceres se aleja de los malos para convertirse en el bueno de Pedro.

Luciano disfruta, junto con su hija Amelia, fruto de su amor con su exesposa, Gloria Carra, de la muestra cinéfila que concluirá hoy en la "Ciudad Spa".

¿Qué significa para vos, como actor, que en la Argentina se desarrollen festivales para promocionar el cine nacional cómo sucede en Las Termas?

Para nosotros, es un espacio fundamental. Son nuevas pantallas y nuevas posibilidades para mostrar nuestro cine. Así que, siempre que puedo voy acompañando a todas las películas en los festivales, tanto en el ámbito nacional como en el internacional también. El Festival de Las Termas es una ventana importante para mostrar nuestro cine

Las Termas es el principal centro turístico de Santiago del Estero. ¿Qué reflexión efectúas de que al festival de cine se lo realice en ese marco?

Es el marco ideal. Lo que nosotros hacemos es entretenimiento. Nuestro cine, además de entretener, muestra nuestra idiosincrasia. En el caso de este festival puntual, al que venimos con "Las Ineses", creo que es una película ideal para poder ver en familia, distendido y en un clima agradable como suele suceder en el festival de Las Termas.

¿Cómo defines a "Las Ineses", la película que protagonizas?

"Las Ineses" es una comedia dramática. Es una película que tiene condimentos emocionales muy fuertes y habla de la familia. Es una película donde no hay malos. Es un rato importante en la vida y en la crianza de estas Ineses que son las reales protagonistas de la historia, interpretada por varias niñas en distintas etapas de su vida. Es un lindo reflejo de lo que puede el amor y la crianza, la importancia de los vínculos más allá de la sangre.

Si de villanos se trata, vos has compuesto a varios de ellos.

En este caso particular, porque no lo necesita. El mal y el bien están dentro de uno, está la lección de uno de que decide hacer con su vida. En lo personal, estoy agradecido de que no me hayan elegido para hacer de malo. Me agradó que me hayan elegido para hacer un personaje bueno como es Pedro. La maldad es una elección y, por ahí, es un buen punto que tiene la película para tener en cuenta. Los personajes de "Las Ineses" podrían haber elegido otra cosa, pero por la fuerza del amor y de la crianza eligieron otra cosa.