Nahiara Awada, íntima, se defiende

Fotos CONFESIONES. Nahiara abrió su corazón en suelo santiagueño y habló de su pasado, su presente y sus sueños. Aseguró que está feliz con la experiencia de participar en el "Bailando por un Sueño".

11/09/2017 -

Nahiara Awada estuvo participando del evento nacional de cine que se desarrolló en la "Ciudad Spa". En diálogo con EL LIBERAL aseguró que bajó "mucho" el perfil de mujer rebelde, y además, se refirió a su amor por el cine y el sueño de trabajar con su papá.

"Bajé mucho el perfil. A principio de años estaba atravesando por momentos explosivos, porque vino todo junto y de golpe: mi mamá estaba de viaje y estaba sola. Lo que vengo haciendo en los últimos meses tiene que ver más con quién soy yo: una persona más divertida. En principios, traté de hacer un personaje que después no me banqué. Tengo frontalidad. Si me atacan, me defiendo. Soy respetuosa, me gusta dignificar mi trabajo y que se hable más por mi trabajo que por mis escándalos.

¿Cómo vives este presente artístico?

Hermoso. Estoy pasando por el mejor año de mi carrera. Estoy contenta y agradecida por todo el trabajo que se me está dando y, de a poco, hacer mi lugar en los medios más allá del apellido que tengo, que cuesta mucho. Estoy feliz.

¿Qué te llevas de este Festival?

La calidez de la gente de esta bella ciudad. Estoy feliz de que me hayan invitado a participar en el Festival de Cine de Las Termas. Me voy mimada y fascinada por esta bella ciudad. He pasado unos días increíbles.

¿Cómo se logra salir de esa etiqueta de ser "la hija de Alejandro Awada y la sobrina de Juliana"?

Con trabajo, sólo con trabajo y haciendo bien lo que uno sabe hacer. No hace falta esforzarse demasiado y estudiar. Hago oídos sordos a lo que se dice de mí. A fuerza de aprendizaje, estudio y perseverancia. Amo profundamente mi carrera como actriz y, obviamente, amo compartir con mi papá la profesión, pero está bueno que esté haciendo mi camino.

¿El "Bailando" te está permitiendo hacer ese camino?

Lo busqué desesperadamente porque es un programa que me gustó siempre. A principios del año pasado bromeaba con que me gustaría irme, pero eso, una broma. Claramente, fue el primer lugar que me abrió las puertas sin pedirme nada de nada. Me está sirviendo mucho como plataforma para darme a conocer popularmente. Si bien trabajo desde los 16 años, trabajé más que nada en cine y el Bailando me está dando la posibilidad de que la gente me conozca, llegar a sus casas.

¿Te sientes gana dora?

No, para nada. Disfruto de lo que hago y soy consciente de que hay extraordinarios bailarines en este gran programa de Marcelo Tinelli.

En cine tienes una trayectoria con filmes históricos ("Encuentro en Guayaquil") hasta historias extraordinarias ("Hipersomnia").

A esas películas, que amé hacer y que gratamente me encontré con que competía en el Festival Nacional de Cine Premios Termas de Río Hondo, sumale los próximos tres estrenos que tengo: "Corralón"; "Hasta que me desates"; y "27, el club de los malditos".