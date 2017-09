Luz Cipriota e Inés Estévez vivirán una historia de pasión

13/09/2017 -

Hoy Julio Chávez volverá a El Trece con "El maestro", la nueva miniserie de Pol-ka centrada en el mundo de la danza.

El elenco incluye primeras figuras como Inés Estévez, Juan Leyrado, Carla Quevedo y Luz Cipriota, que tendrá una historia (¿de amor o sólo pasión?) con el personaje de Estévez.

Estévez será la ex mujer de Prat (Chávez) y pareja de baile, que, tras la separación, está dispuesta a hacerle la vida imposible por un resentimiento de un hecho decisivo del pasado.

En este marco, según se vio en un adelanto de El Trece, el personaje tendrá un acercamiento o alguna fantasía con el de Luz Cipriota. Si será una historia de amor se develará más adelante. Por ahora sólo se sabe que en ella hay un encono no resuelto.

Con libros de Romina Paula y Gonzalo Demaría y la dirección de Daniel Barone, "El maestro" contará la vida de Prat (Chávez), un bailarín de danza clásica retirado de los escenarios hace casi ya tres décadas. Quien supo ser estrella del ballet internacional se encuentra ahora dando clases en una escuela de barrio, con la sola ayuda de su socio y amigo Mario (Juan Leyrado).

Acostumbrado a una tediosa monotonía salvo por aquellos sobresaltos relacionados con su ex mujer Paulina (Estévez)- la vida de Prat dará un vuelco cuando el destino le ponga enfrente dos situaciones inesperadas: deberá hacerse cargo de su nieto (que ha vivido en España desde que nació y con el cual no tiene vínculo alguno); y aparecerá Luisa (Quevedo), una joven bailarina con un enorme talento que despertará en él la pasión por el ballet y la enseñanza.

Prat la aceptará como su discípula y aprovechará la oportunidad para recuperar y abrazar ese fuego que creía perdido.

Inés Estévez está feliz con su personaje: "Soy la contrafigura, un personaje que equivale a la típica mala, pero que no es lineal: sus actitudes de resentimiento y de odio son el resultado de un gran dolor. Como todos los malos, ella lo es un poco por sus circunstancias, lo cual le da al personaje muchas capas, mucha complejidad, y eso es lo que me gusta de actuar. Siempre hago de buena y me gustó hacer un personaje más dañado a nivel emocional y que intenta hacer daño, pero que es vulnerable", adelantó.

La nueva miniserie tiene doce episodios y es producida por El Trece, TNT, Cablevisión y Pol-ka.

Al elenco lo completan: Eugenia Guerty (Carolina), Abel Ayala ("Braian"), María Socas (Mirta), Federico Salles (Matías), Francisco Lumerman (Guido), Germán De Silva (Raúl) y Matías Silva (Camilo).

La cortina musical escogida para acompañar "El Maestro" se titula "Como tú" y quien la canta es León Larregui, un conocido compositor y cantante mexicano de 43 años.