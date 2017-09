Cacho Castaña: "Matan a 50 y no pasa nada, desaparece uno y hacen quilombo"

Hoy 13:09 -

Cacho Castaña dice lo que piensa tal y como lo piensa, "le guste a quien le guste y le pese a quien le pese". Eso hizo cuando dio su punto de vista sobre el caso Santiago Maldonado con fuertes y polémicas declaraciones.

"Con el caso Maldonado, no tengo la más puta idea. Acá de tanto en tanto aparecen cosas raras, matan a cincuenta personas en un tren y no pasa nada, desaparece uno y hacen quilombo. Ahora se nos vienen los mapuches, ¿estamos en guerra con los mapuches?", sostuvo Castaña en "Falta de respeto", el programa que conduce Fernando Prensa por Radio Conexión Abierta.

"No tengo tiempo de detenerme pensar en Maldonado. La verdad es que ya no me interesan estas cosas. Hay gente que muere todos los días, pibes que se cagan de hambre, hospitales sin insumos y estamos pensando en ese chico al que no se sabe si un gendarme le tiró una piedra. No sé qué carajo es esto, parece una película de Chaplin".

Sobre la entrevista que le dio Cristina Kirchner a Luis Novaresio, Cacho Castaña también dio una opinión contundente: "Fue una ridiculez. No tiene cara. Se acabó la vergüenza en este país".

Autocrítico, contó cómo fue su relación con el kirchnerismo: "Yo me la comí como muchos los primeros momentos de los K, fui de los boludos que creyeron. Hasta que las cosas se fueron destapando y nos dimos cuenta de lo que pasaba. Ahora, hay que cuidar lo que tenemos porque íbamos camino a ser Venezuela"

Puesto a hablar sobre la gestión del presidente Mauricio Macri, manifestó: "Al país lo veo bien. Aunque hay algunas cosas que no me gustan, lo veo bien. No hay otro que pueda sacar adelante el país más que Macri. ¿A quién vas a poner? Imaginate uno para poner. Están todos sucios y me parece que Macri es el único camino que tenemos".