Fotos Bon Jovi visitó el mausoleo de Eva Duarte de Perón.

18/09/2017 -

Jon Bon Jovi aprovechó su paso por la Argentina para llevar adelante una inesperada visita.

Tras el recital brindado en cancha de Vélez en el que presentó su nuevo disco 'This house is not for sale', el mítico rockero se hizo el espacio en su agenda para visitar el cementerio de Recoleta.

En el lugar el cantante, que durante su recital colgó la bandera Argentina, aprovechó la oportunidad y se sacó una foto junto a la bóveda y el mausoleo de Eva Duarte de Perón, cuyos restos descansan en ese cementerio desde 1974 al igual que el resto de los integrantes de la familia Duarte.