Llega a los cines la inquietante película "IT"

20/09/2017 -

El uso del miedo como herramienta de división y dominación, una estrategia cada vez más obscena que surge desde las más altas esferas del poder mundial, es uno de los principales subtextos políticos que el cineasta argentino Andrés Muschietti desarrolla en "IT", versión personal de la novela homónima de Stephen King que llega mañana a las salas locales tras convertirse en éxito de taquilla en los Estados Unidos.

Rodada con un presupuesto de 35 millones de dólares en Hollywood, "It" se convirtió en el mejor debut de un filme de terror de la historia de Estados Unidos, alcanzando una recaudación de 117 millones de dólares en la primera semana, cifra que se extendió a 218 millones al viernes pasado. En la película, el máximo exponente de la manipulación de la voluntad humana a través del temor es el payaso Pennywise, que como si se tratara de un psicópata paranormal viene provocando muertes en un pequeño y antiguo pueblo estadounidense desde su fundación, y ahora acosa a un grupo de adolescentes marginados, alimentándose justamente del miedo que les provoca con sus apariciones siniestras.

"Lo que tiene de relevante esta película es que es una especie de metáfora de lo que está ocurriendo hoy en día a nivel mundial, donde hay un monstruo poderoso que utiliza el miedo como herramienta para dividir y dominar, cada vez de forma más evidente. Nunca fue tan claro y obsceno como hasta ahora", afirmó Muschietti a Télam. Para el cineasta argentino, que se hizo conocido en Hollywood gracias al éxito de "Mamá", su primer largometraje de terror sobrenatural, y ya empezó a preparar la segunda parte de "IT". "Desde hace mucho tiempo vivimos en una cultura del miedo orquestado. El miedo calculado e interesado es algo que sucede desde hace siglos en nuestra sociedad", aseguró. "Los niños perdedores de la película son representaciones de las minorías sociales, son víctimas permanentes de la desigualdad y la opresión. Todos están oprimidos por el mismo monstruo que intenta dividirlos para comérselos. Pero encuentran la fuerza en la unión. Y eso es una parábola de lo que está sucediendo ahora y un mensaje de fortaleza y de unión frente al miedo", subrayó Muschietti. "Me siento cómodo trabajando en Hollywood, obviamente me gustaría hacer películas personales, pero en el sentido de que me gustaría volver a escribir mis propias historias", dijo.