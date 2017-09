"Me convertí en una referente de varias cuestiones"

25/09/2017 -

"Cuidarse y exigirle mucha actividad al cerebro". Esa es la clave de Mirtha Legrand para mantenerse activa a los 90 años. La "Chiqui" sigue cosechando éxitos con sus dos programas en televisión: "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Mirtha Legrad".

"Me ha ido y me sigue yendo muy bien. Con ambos programas (sábados y domingos) hemos ocupado una importante franja horaria que nos permitió el abordaje de todo tipo de tema. No tengo dudas de que esta etapa es la mejor etapa de mi trayectoria. Y lo digo sin falsa modestia, me he convertido en una referente de varias cuestiones puntuales y la gente me lo agradece muchísimo", resaltó en una entrevista con Diarioshow.

La política se convirtió, en las mesas de Mirtha, en uno de los temas que siempre está presente.

"Es que la política hace andar al mundo. Desde tópicos ultrasensibles que tienen que ver con el devenir social de las naciones así como también al mundo doméstico de una ama de casa. Y trato de desarrollarlo con todas las inquietudes que tiene cualquier hijo de vecino", sostuvo Mirtha.

"Me interesa averiguar los detalles que hacen a ese material y no dejar detalle por abordar. Nada lo doy por sabido. Todo es motivo de estudio e investigación. No conozco otra manera", añadió Mirtha.

"Busco que el invitado pueda lucirse y, en este sentido, le doy el pie para que esto suceda. Me interesa que se sienta cómodo desde el principio hasta el final del programa", dijo.