Sol Pérez: "La crítica se acepta, el insulto no"

25/09/2017 -

¿Cuál es la respuesta que recibes de la gente por tu actividad en las redes sociales?

Para mí, las redes sociales son un mundo aparte. No es una guía. Disfruto un montón del Instagram y del Twitter. Me divierto en Twitter en donde interactúo más con la gente. En Instagram, no tanto. Leo todos los comentarios. Es un mundo aparte donde tenés de todo: gente que te apoya y te sigue y, también, no críticas sino insultos. La crítica se acepta, el insulto no.

¿Cómo enfrentas esos insultos?

Me causan un poco de gracia. En principios, cuando recién comenzaba, en "Combate", me molestaba, me dolía. Por suerte pude hacer un cambio que me permitió darme cuenta de que las redes sociales, si bien cumplen un papel fundamental en mi vida, ahora no me afectan los comentarios negativos o los insultos que recibo en Twitter o en Instagram. No puedo creer las cosas que dicen. Hay gente que afirman cosas de mi vida que ni yo sé si pasaron, y te lo dicen convencidos. Me causa gracia lo mismo que los comentarios, tal vez, de las mujeres.

¿De las mujeres es desde donde más críticas recibes?

En realidad, hay de todo. A veces, el hombre es muy cruel con los comentarios. Me parece que, en realidad, más tiene que ver con la persona y no tanto con el género. Una mujer no es una p... por subir una foto a Instagram. La verdad es que tengo una cabeza muy abierta, crecí muchísimo con todo esto y la sociedad se quedó muy atrás y todavía sigue viendo mal cosas que, en realidad, son normales. La mujer no tiene que ser calificada por una foto. Vos podés ser abogada, estudiante o lo que sea y subir las fotos que te gusten. Mi vida es re normal, re tranquila y, sin embargo, jodo con eso porque me divierte, me gusta. Afuera está re bien visto, acá es como que tienen ese prejuicio ‘ah, mirá, lo hace para calentar’. No, yo lo hago porque me gusta a mí. No ando pensando que le pasa al otro. Veo si la foto me gusta a mí, la subo y punto. Es mi red social.