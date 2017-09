Tagliavini reveló episodios racistas que vivió cuando filmó con Sharon Stone

26/09/2017 -

Gabriela Tagliavini, cineasta santiagueña radicada en Estados Unidos, integró un panel de debates de directoras latinas en Hollywood, que se realizó en la prestigiosa Academy Award, institución que organiza la entrega de los codiciados premios Oscar. La realizadora participó de este encuentro con la directora mexicana Patricia Riggen, la actriz mexicana Karla Souza, la escritora mexicana Ligiah Villalobos y el productor Ignacio Darnaude.

"Lo que hablamos en la conferencia fue, más que nada, la dificultad de ser mujer latina en Hollywood", destacó Gabriela en una entrevista con EL LIBERAL.

Contó que cuando le preguntaron cómo fue su experiencia como directora en Hollywood, ella, con su particular gracejo, respondió: "Yo les dije que una de mis mejores amigas me llamaba el "Toro" y que yo iba con todo a mis reuniones a imponer mi visión con mucha fuerza. Después dije que esta metáfora, que estuvo muy bonita, que obviamente, las estadísticas de mujeres latinas dirigiendo en Hollywood son algo así como 0.5%, al menos del 1%"

Gabriela remarcó: "Y la metáfora que dije es que cuando el ‘Toro’ sale a la cancha, obviamente, casi no tiene posibilidad de ganar porque se le acercan diez hombres con espadas y con caballos, pero que una vez, de vez en cuando, el ‘Toro’ vence al matador. Obviamente, es un metáfora de mujer latina en contra de Hollywood y en contra de todos los hombres que dirigen. Lo dije elegantemente sin decir eso para que ningún hombre que me pueda dar empleo me odie".

"Una historia racista en Utah"

La cineasta que dirigió a Sharon Stone y también a Eva Longoria, destacó a EL LIBERAL: "Luego, les conté otra historia, con connotaciones racistas, que me pasó cuando estuve filmando la película con Sharon Stone en Utah (refiere a su filme ("Border Run"). El primer día que estuve filmando en el estudio con Sharon Stone, donde yo pensé que ya estaba consagrada, voy corriendo al baño de mujeres y una señora de Contaduría me ve y como me vio latina me dijo: ‘Por favor, cambie el papel del baño’. Ella pensó que como era latina yo era la empleada que limpiaba los baños. Yo le dije ‘Yo no soy la empleada, soy la directora de la película’. Toda la audiencia se rió mucho cuando dije eso. Es una historia de verdad. Realmente, me pasó eso".

"También dije que cuando voy a las juntas donde, por ejemplo, un productor me dice ‘bueno, ésa es una historia de dos mujeres’, yo siempre le digo ‘por qué, por qué no puede ser una latina’. Obviamente no pueden decirme que no porque serían racistas. Y es así como les doy mi clase de las actrices latinas que podríamos contratar", reveló la destacada cineasta.

Gabriela Tagliavini sigue trabajando intensamente en ‘La Meca del Cine’. Es allí, como la definiría su amiga, como el "Toro", que continúa adelante con la convicción de hacer conocer sus trabajos con la fuerza que da el ser y sentirse latina, más allá de las adversidades.