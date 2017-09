Fotos Daddy Yankee juntó donaciones junto sus fans por Puerto Rico

Hoy 11:06 -

Daddy Yankee grabó la semana pasada un mensaje en su cuenta de Facebook. El cantante invitó a todos sus fans a que en sus conciertos lleven artículos para donar como agua potable, baterías, leche en polvo, pañales, repelente para mosquitos, comida enlatada, mantas y toallas, entre otros.

"Un saludo a todos mis hermanos. Esto es un llamado de emergencia para toda la comunidad. Estaré utilizando inmediatamente la plataforma de mis conciertos para recolectar artículos de primera necesidad", destacó.

Sus fans cumplieron con el pedido. Durante los shows del fin de semana en los Estados Unidos, el rey del reggaetón juntó un gran número de donaciones para Puerto Rico y el terremoto en México.

Te puede interesar: Adabel Guerrero, embarazada y en ropa interior

En las últimas horas, el artista brindó una entrevista con CNN y contó que se necesita más ayuda. "Es devastador. Nunca habíamos visto algo así. No hay electricidad, no hay comunicaciones, los hospitales no funcionan. La primera Dama me dijo que ya no tienen insulina", aseguró.