Adabel Guerrero vive su embarazo como un milagro

28/09/2017 -

Adabel Guerrero buscaba desde hace tres años convertirse en madre y priorizó esa necesidad antes que cuestiones laborales. Es que, tras intentarlo con su novio Martín Lamela durante un largo tiempo, comenzó a hacerse estudios.

Después de años de espera, finalmente puede decir que está esperando su primer hijo con mucha felicidad. En charla con DiarioShow.com, dio detalles sobre este especial momento y sus deseos más fuertes.

"Por mucho tiempo me resistí a la idea de ser mamá, porque tuve una infancia muy dura y me pasaron muchas cosas. Me hacía planteos del tipo ‘para qué traer un hijo a este mundo’. Hoy dejé mi pasado atrás y me siento en una segunda etapa de mi vida", confesó la bailarina con alegría.

Adabel, que está a punto de estrenar "Bien argentino" el 11 de octubre en el teatro Ópera, señaló que, a pesar de la ansiedad que pueda sentir por su primogénito, "Martín ya es papá de tres nenes y eso me da mucha tranquilidad, porque ya tiene experiencia, pero él me dice que lo siente como algo nuevo".

La pregunta obligada a una mujer en su estado es sobre de qué sexo quiere que sea su bebé: "Me gustaría que sea una nena, porque Martín ya tiene tres varones. ¡Pobre santa!, la voy a disfrazar", adelantó.

Sobre su lucha por ser madre, la actriz y bailarina reveló que "había comenzado con tratamientos más suaves, menos invasivos. Hicimos estudios, se reguló la prolactina, la tiroides. Tomé pastillas para tener más óvulos por mes o más grandes. Probé de todo, hasta inyecciones".

Más allá de todo, cuando estaba lista para someterse a un tratamiento de fertilización asistida, el embarazo llegó sin intervención de la ciencia. Por ello, expresó con mucha emoción: "Lo siento como un milagro, mi vida cambió y mis prioridades son otras, me estoy bajando de algunos proyectos para hacer esto como quiero".

Teatro y canto

Sobre el proyecto "Bien argentino", la obra de tango y folclore de Ángel Carabajal y Marcelo Iripino, junto a Lourdes Sánchez, Noelia Marzol y Fernando Bertona, manifestó que "ahora con la panza voy a estar más abocada al canto. Cuando empecé con esta puesta me sentía un poco rara, era mi primera experiencia en el folclore y no sabía si iba a encajar, pero en el grupo somos como una familia, y después viendo lo que se transmite al público, cómo se emociona, siendo un género en que hablás de tus raíces, de la Argentina, me conecté como nunca. Vamos a hacer un especial para celebrar la vida, justo por lo que me está pasando, nada más real que esto en el escenario".