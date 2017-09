Murió Hugh Hefner, fundador de Playboy

Hoy 07:21 -

A los 91 años, murió Hugh Hefner el fundador de la mítica revista Playboy, confirmó esa publicación en un posteo en redes sociales, en la que subió una icónica foto de su dueño con una frase que siempre repetía: "La vida es muy corta para vivir el sueño de otro".

"Hugh M. Hefner fue un ícono americano que en 1953 presentó al mundo la revista Playboy y construyó una de las empresas más importantes a nivel marcas de la historia de Norteamérica".

"Mi padre vivió una vida excepcional e impactante como pionero mediático y cultural y una voz destacada de algunos de los movimientos sociales y culturales más importantes de nuestro tiempo en la defensa de la libertad de expresión, los derechos civiles y la libertad sexual", declaró su hijo Cooper Hefner, jefe creativo de Playboy Enterprises, en un comunicado.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4