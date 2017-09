Diego Maradona apuntó contra Dalma y Gianinna y apoyó a su abogado

29/09/2017 -

Después de que Gianinna Maradona (28) apuntara contra Matías Morla, Diego Maradona (56) salió a defender a su abogado, quien solicitó a la Justicia que cite a declarar a las hijas del exfutbolista en la causa que tiene contra Claudia Villafañe (55).

Según Morla, Maradona le prestó 900 mil dólares a Claudia, suma de dinero que nunca devolvió y que habría depositado en un banco de Uruguay en una cuenta que estaría a nombre de sus hijas, Dalma y Gianinna.

En medio de la guerra judicial, Maradona publicó un video en su Facebook oficial en el que manifestó su apoyo a su abogado y apuntó contra su ex mujer y sus hijas. "En medio de las críticas a mi amigo y abogado Matías Morla, les digo que no me voy a borrar. Yo siempre doy la cara. Él lucha contra los que me robaron, caiga quien caiga. No sé dónde está el problema. Si no tienen nada que ocultar, que vayan al juzgado", aseguró.

"Matías Morla es mi abogado y lo seguirá siendo toda la vida. Los días, los meses, los años que me queden, será él", manifestó el exfutbolista en el video.

"A mí no me compran. No se equivoquen. Yo sigo siendo el mismo rebelde con causas que salió de Villa Fiorito. A los 56 años, quiero lo que coseché", insistió Diego sobre la causa que lleva contra su ex mujer, Claudia Villafañe.

"Todos hablan, pero poco saben. Suponer y ensuciar con algo tan grave me parece una barbaridad, pero nada me asombra viniendo de vos. ¡Sos decadente! Llevame a donde quieras. ¡¡No te tengo miedo!! Ni un poco. ¡De última te suelto algún puntito! Tengo un hijo. Él sabe quién y cómo soy. Eso me basta y me sobra para dormir en paz. Ojalá a ustedes les pase lo mismo. La vida me dio la oportunidad de ver caer grandes mitos. Yo me siento a esperar qué pasa con vos. Mientras tanto, sigo viendo tu show", había escrito Gianinna Maradona contra el abogado de su padre, Matías Morla, tras enterarse que ella y Dalma habían sido citadas a declarar.

El abogado Matías Morla había admitido hace unos días que no le gustan los videos que Rocío Oliva (27) publica de Diego Maradona (56) en Instagram. "Cuando los veo, me agarra acidez estomacal", dijo en una entrevista con el noticiero Buenos días América.

Dalma Maradona (30) leyó esa declaración y salió a contestarle desde Twitter: "¡Bueno, bueno, bueno! ¡Espectacular lavada de manos! ¿Déjame preguntarte por qué no dejas de trabajar con él entonces?".

Además, la actriz, muy enojada, siguió haciéndole preguntas a Morla en la red social: "Y si pensás eso, ¿para que decírselo a la prensa, no?". Luego, agregó: "¿Ponés de padrino de tu hija a un tipo que te da acidez estomacal?". La relación ya estaba mal.