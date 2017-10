Así escribe

Hoy 21:59 -

DEFENDER EL PLANETA TIERRA

“Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor” Extracto – Opening Dragon Ball Z

Revolviendo cajones encontré un viejo video con las aventuras de Gokú Recordé cómo corríamos de la mano con mamá desde el jardín de infantes a la casa como si la militancia no nos permitiese perder el acto estelar La lluvia japonesa el brillo en los ojos cuadrados y grandotes que van volviendo separados por escenas pintadas a mano en el fondo atraviesan mi espíritu con un humo violeta brutal me deshacen Ahora corro para tomar el colectivo ella camina seguido y cuando hablamos por teléfono tratamos de alcanzar a esos dos que corrían de la mano pero para llorar no es el tiempo ahora Sonrío porque, una vez más tenemos que defender la tierra de los invasores extraterrestres por quienes amamos por nosotros mismos Mamá no existe si yo no camino y si ella se muere me muero yo Si Gokú se transforma en super saiyan porque le han matado un amigo ¿funcionará así para mi? Prefiero morir de pelo negro le digo a mi psicólogo si la muerte asoma duele menos explotar que acostumbrarse a reconstruir el mundo una y otra y otra vez