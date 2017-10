Julieta Nair Calvo negó un romance con Adrián Suar

03/10/2017 -

Julieta Nair Calvo enfrenta rumores sobre su vida privada que la vinculaban ni más ni menos que con Adrián Suar. La actriz aprovechó su participación en un programa de TV para aclarar cuál es la relación: "Qué bueno que me lo preguntes para poder decir que no. No es verdad, no es cierto. Me da pudor porque es mi jefe, no es una persona cualquier. Aprovecho para decirte que no", le dijo Julieta a Mirtha Legrand. Julieta es una de las protagonistas de la exitosa ficción "Las Estrellas" de Canal 13.