Yanina Latorre: "No soy compasiva"

El comentarista deportivo Tití Fernández sorprendió a todos en Bendita al revelar un viejo enfrentamiento que mantiene con Yanina Latorre por un tweet que le dedicó a su mujer, Nora Bernardes, en 2016.

"Es una vergüenza lo que hace la mujer. La desgracia no te da impunidad. Fin del tema", había escrito Yanina luego de contar que Nora la insultaba en la red social. Indignado por la referencia a la muerte de su hija Soledad en 2014, Tití dijo: "Esta mujer lo que quiere es quilombo. Que no hable de crueldad si es la mujer más cruel que existe en la República Argentina. Se caga en todo".

Ayer sus compañeros del programa "Los Ángeles de la Mañana" le preguntaron a Yanina por la pelea con Tití y su mujer. Lejos de dar marcha atrás, la panelista dio su versión de los hechos: "Fue un espanto lo que me pasó. Ella es fanática de River, era barrabrava literalmente. Actúa como barrabrava y ya le hemos mandado una carta documento. Hace muchos años que insulta sistemáticamente a Diego en Twitter. Como él jugó en Boca y ella es fanática de River, lo insulta. Después, entré yo a los insultos porque trabajaba con Jorge Lanata y ellos son kirchneristas", recordó.

"Un día lo encaré por Twitter a Tití y le pregunté si era cagón que dejaba que la mujer nos insultara. Además, trabajaba con Diego en Fox Sports, no sé con qué cara lo miraba. Tití intentó hablar con Diego, pero él me dijo que con personas mediocres no habla", agregó sobre el origen de la disputa.

Entonces, Ángel de Brito le contó: "Tití mostró un mensaje en el que decías que la desgracia no le daba impunidad y dijo que les hiciste mucho daño". Y Yanina redobló la apuesta: "No, porque ellos me venían haciendo daño desde antes. Yo tengo un pensamiento, porque no soy compasiva: a mí que les haya pasado una desgracia no quita que yo piense que la mujer no debe insultarnos. Eso no te hace impune para andar lastimando y decir barbaridades".

Incluso cuando el conductor le recordó que Tití aseguró que no la perdonará, Latorre disparó: "Bueno, yo no les perdono a ellos lo que empezaron".